الحكم بالإعدام على الرئيس الباكستاني الأسبق ” برويز مشرف “

قضت محكمة باكستانية صباح اليوم الثلاثاء حكما بالإعادم على الرئيس الباكستاني الأسبق ” برويز مشرف ” بتهمة الخيانة العظمى في خطوة غير مسبوقة في بلد يتمتع العسكريون فيه بحصانة من الملاحقة القضائية .

وبحسب قناة ” جيو تي ” الباكستانية إنه تم تشكيل محاكمة باكستانية خاصة لمحاكمة الرئيس الباكستاني السابق .

وكانت المحكمة العليا في باكستان أمرت في إبريل الماضي الحاكم العسكري السابق للبلاد برويز مشرف بالمثول أمام محكمة خاصة للنظر في قضية خيانة مقامة ضده وإلا سيسقط حقه في الدفاع عن نفسه .

وأشارت القناة الباكستانية إلي أن المحكمة كانت قد أمرت بمراجعة البلاغات والسجلات والحقائق لثلاثة أشهر ووجدت مشرف مذنبا بتلك التهمة وفق الدستور .

وقامت القضية حول قرار مشرف بتعليق العمل بالدستور وفرض حالة الطوارئ في عام 2007 بحسب محاميه ” أختر شاه ” .. مما أشعل احتجاجات ضد مشرف ودفعه بعد ذلك للاستقالة في وجه إجراءات لعزله .

يذكر أن برويز مشرف يعيش في دبي في منفى اختياري حيث توجه إليها لتلقي العلاج في مارس 2016 ولم يرجع إلى بلاده منذ ذلك الحين لأسباب صحية وأمنية .