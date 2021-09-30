قضت محمة فرنسية اليوم الخميس بسجن رئيس فرنسا الأسبق ” نيكولا ساركوزي ” لمدة عام وذلك بتهمة تمويل حملته الانتخابية بصورة غير قانونية في إطار مسعاه للفوز بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة عام 2012 .

وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن ساركوزي يمكنه تنفيذ عقوبة السجن في منزله تحت المراقبة الالكترونية .

ويعد هذا الحكم هو حكم الإدانة الثاني هذا العام بحق نيكولا ساركوزي بعد أن حكم عليه في مارس الماضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات منها سنة واحدة نافذة بتهمة الفساد واستغلال النفوذ فيما تسمى بقضية ” التنصت ” .

وكان الرئيس الفرنسي الأسبق قد نفى ارتكابه لأي مخالفة وقال للمحكمة في يونيو الماضي أنه لم يشارك في ترتيبات حملته الانتخابية أو في كيفية إنفاق المال .

بينما قال الادعاء أن المحاسبين آنذاك حذروا ساركوزي من أنه سيتجاوز سقف الإنفاق الرسمي على حملته الانتخابية البالغ 22.5 مليون يورو أي ما يعادل (27 مليون دولار) لكنه أصر على عقد المزيد من الفعاليات لدحر منافسه الذي فاز وقتها بالانتخابات وهو ” فرانسوا هولاند ” .