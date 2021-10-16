تعرض الرئيس الأمريكي الأسبق ” بيل كلينتون ” إلى وعكة صحية شديدة بعد إصابته بعدوى في المسالك البولية امتدت لمجرى الدم والتي استدعت نقله إلى قسم العناية المركزة في مركز إيرفين الصحي في جامعة كاليفورنيا .

وأشارت مصادر طبية إلى أن الحالة الصحية لبيل كلينتون الذي يبلغ من العمر 75 عاما مستقرة ولكنه في العناية نظراً لخصوصية وضعه ووضعه تحت المراقبة الدقيقة .

فيما صرح المتحدث بإسم الرئيس الأمريكي السابق ” أنجيل أورينا ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر بأن جميع المؤشرات الصحية لبيل كلينتون في تحسن وتسير في الاتجاه الصحيح بما في ذلك عدد كريات الدم البيضاء الذي انخفض بشكل كبير .

وأضاف عن سبب استمرار تواجد كلينتون بالمستشفى بأنه من أجل الحصول على المزيد من المضادات الحيوية الوريدية التي يستجيب لها بشكل جيد .