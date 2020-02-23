الرئيس الصيني: أزمة فيروس كورون ما زالت خطيرة ومعقدة

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأحد، إن أزمة فيروس “كورونا” لا تزال أزمة معقدة وخطيرة في البلاد.

وأضاف شي جين بينغ، تأثيرات الفيروس على الاقتصاد والمجتمع الصيني أمر حتمي وسنحاول التقليل منها.

وشدد الرئيس على أن فيروس “كورونا” أخطر حالة طوارئ صحية في البلاد.

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت، الأحد، ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد، إلى ألفين و444 شخصا، وإصابة 76 ألفا و936 آخرين.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.