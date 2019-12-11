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الراقصة جوهرة تنشر صورة من طفولتها.. هل تغيرت كثير؟

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نشرت الراقصة الروسية إيكاترينا أندرييفا، والمعروفة باسم “جوهرة”، صورة من طفولتها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وكشفت جوهرة عبر التعليق على الصورة ان اليوم يصادف عيد ميلادها اذ كتبت: “قبل ساعات قليلة من عيد ميلادي، لدي أمنية وحيدة وهي ان يعيد الله لك كل ما فعلته بالاخرين” دون ان تذكر من تقصد بهذه الامنية.

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In the few hours before my Birthday I’ve got only one wish: Let God send you back all what you did to others. #johara #birthday

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وكانت جوهرة قد اطلت، منذ ايام، مع الاعلامي وائل الابراشي حيث تحدثت عن أزمة الفيديوهات المسربة مع الشخص التي قالت انه زوجها.

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