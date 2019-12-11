الراقصة جوهرة تنشر صورة من طفولتها.. هل تغيرت كثير؟

نشرت الراقصة الروسية إيكاترينا أندرييفا، والمعروفة باسم “جوهرة”، صورة من طفولتها وذلك عبر حسابها على انستغرام.
وكشفت جوهرة عبر التعليق على الصورة ان اليوم يصادف عيد ميلادها اذ كتبت: “قبل ساعات قليلة من عيد ميلادي، لدي أمنية وحيدة وهي ان يعيد الله لك كل ما فعلته بالاخرين” دون ان تذكر من تقصد بهذه الامنية.
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In the few hours before my Birthday I’ve got only one wish: Let God send you back all what you did to others. #johara #birthday
وكانت جوهرة قد اطلت، منذ ايام، مع الاعلامي وائل الابراشي حيث تحدثت عن أزمة الفيديوهات المسربة مع الشخص التي قالت انه زوجها.