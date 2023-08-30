في خطوة تاريخية، وقع عمدة نيويورك إريك آدمز مرسوما يسمح برفع الأذان عبر مكبرات الصوت الخارجية في صلاتي الجمعة والمغرب خلال شهر رمضان.

وقال العمدة -في مؤتمر صحفي- إنه بإمكان المساجد الآن رفع الأذان في الأوقات المذكورة من دون تصريح مسبق وفاء بوعوده الانتخابية، مؤكدا حق المسلمين في حرية العبادة.

ويشمل المرسوم السماح بتحديد أماكن مخصصة للصلاة في المؤسسات التابعة لبلدية نيويورك.

وبموجب القرار الذي اتخذته البلدية، سيتم رفع الأذان عبر المكبرات الخارجية في أوقات صلاة الجمعة بين الساعة 12:20 و13:30 بالتوقيت المحلي للمدينة، وفي وقت الإفطار في رمضان، شرط أن يظل عند “مستوى معقول”.