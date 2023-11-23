وقعت الممثلتين البارزتين في هوليوود، سوزان ساراندون وميليسا باريرا، في مرمى نيران الجدل والتداعيات المهنية بعد تعليقهما على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

طرد نجمتين من أعمالهما بسبب غزة

تعد الممثلة العالمية سوزان ساراندون، نجمة بارزة في صناعة السينما وحازت على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة الأوسكار عن دورها في فيلم Dead Man Walking (1995)، ولكنها وبالرغم من كل ذلك ألا انها واجهت عواقب وخيمة من وكالة United Talent بعد مشاركتها في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في مدينة نيويورك.

منشور ميليسا باريرا عبر انستجرام

في المسيرة، أعربت ساراندون عن مخاوفها بسبب العدوان على الأراضى الفلسطينية، وطالبت بوقف إطلاق النار في غزة، وبالتالى أثارت تعليقاتها ردود فعل عنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع اتهامات بمعاداة السامية، وأكدت وكالة United Talent رحيل ساراندون، تاركة الممثلة للتعامل مع التداعيات المهنية.

سوزان ساراندون بوقفة احتجاجية في نيويورك دعمًا للشعب الفلسطيني

في الوقت نفسه، اتخذت مجموعة Spyglass Media Group إجراءات حاسمة ضد الممثلة الشابة ميليسا باريرا، المعروفة بدورها في سلسلة أفلام Scream، حيث وجدت باريرا نفسها مستبعدة من طاقم الممثلين بعد أن أظهرت تضامنها مع فلسطين من خلال حسابها على موقع الصور إنستجرام، حيث كتبت على خاصية ستورى “أنا أيضا اتيت من بلد مستعمر، فلسطين ستكون حرة، لقد حاولوا دفننا، ولم يعلموا أننا بذور”.

ردًا على ذلك، أصدرت مجموعة Spyglass Media Group بيانًا أعلنت فيه بشكل قاطع عدم تسامحها مطلقًا مع معاداة السامية أو التحريض على الكراهية بأي شكل من الأشكال.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع “dailyo“، تسلط هاتين الحادثتين الضوء على المعايير المزدوجة الصارخة التي تعمل بها هوليوود، حيث يمكن أن يؤدي التضامن مع الفلسطينيين أو انتقاد الأعمال العسكرية الإسرائيلية إلى عواقب مهنية عميقة.

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