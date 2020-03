الصين تعبر عن غضبها من وصف ترامب فيروس كورونا بالفيروس الصيني!

ثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا، الثلاثاء، بوصفه فيروس “كورونا” المستجد بـ”الفيروس الصيني.

وقد أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، الثلاثاء، عن “سخطها” مما جاء في إحدى تغريدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي وصف كوفيد-19 بـ”الفيروس الصيني” يوم أمس.

وقال ترامب، في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”: “سندعم بقوة الصناعات التي تضررت بشكل خاص بسبب الفيروس الصيني، كالخطوط الجوية وغيرها” وأضاف: “سنكون أقوى من أي وقت مضى”.

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!

