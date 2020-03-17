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الصين تعبر عن غضبها من وصف ترامب فيروس كورونا بالفيروس الصيني!

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دونالد ترامب

دونالد ترامب

ثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا، الثلاثاء، بوصفه فيروس “كورونا” المستجد بـ”الفيروس الصيني.

وقد أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، الثلاثاء، عن “سخطها” مما جاء في إحدى تغريدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي وصف كوفيد-19 بـ”الفيروس الصيني” يوم أمس.

وقال ترامب، في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”: “سندعم بقوة الصناعات التي تضررت بشكل خاص بسبب الفيروس الصيني، كالخطوط الجوية وغيرها” وأضاف: “سنكون أقوى من أي وقت مضى”.

 

وأثار وصف ترامب لكورونا بـ”الفيروس الصيني” سخطا واسعا من قبل متابعين، اتهموا رئيس الولايات المتحدة بـ”العنصرية”.

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