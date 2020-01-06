الصفحة الرئيسية أخبار سياسية القائد الجديد لفيلق القدس : ” هذا العزاء الوحيد لنا “

القائد الجديد لفيلق القدس : ” هذا العزاء الوحيد لنا “

بواسطة -
1 74

كشفت وسائل إعلام إيرانية اليوم الإثنين تصريحات قائد فيلق القدس الجديد في الحرس الثوري ” إسماعيل قاآني ” قبيل جنازة قاسم سليماني في طهران .

حيث تعهد قاآني بالقتال حتى يتم إخراج الولايات المتحدة نهائيا من المنطقة .. فقال : ” نتعهد بمواصلة مسيرة سليماني بنفس القوة .. والعزاء الوحيد لنا سيكون طرد أمريكا من المنطقة ” .

وكان قد عين المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية ” علي خامنئي ” يوم الجمعة الماضية إسماعيل قاآني قائدا جديدا لـ” فيلق القدس ” خلفا للجنرال قاسم سليماني الذي قتل فجرا في غارة أمريكية قرب مطار العاصمة العراقية بغداد .

حيث أن قاآني كان يشغل مهمة نائب قائد فيلق القدس الذي يقود العمليات العسكرية لطهران في الخارج .

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.