القائد الجديد لفيلق القدس : ” هذا العزاء الوحيد لنا “

كشفت وسائل إعلام إيرانية اليوم الإثنين تصريحات قائد فيلق القدس الجديد في الحرس الثوري ” إسماعيل قاآني ” قبيل جنازة قاسم سليماني في طهران .

حيث تعهد قاآني بالقتال حتى يتم إخراج الولايات المتحدة نهائيا من المنطقة .. فقال : ” نتعهد بمواصلة مسيرة سليماني بنفس القوة .. والعزاء الوحيد لنا سيكون طرد أمريكا من المنطقة ” .

وكان قد عين المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية ” علي خامنئي ” يوم الجمعة الماضية إسماعيل قاآني قائدا جديدا لـ” فيلق القدس ” خلفا للجنرال قاسم سليماني الذي قتل فجرا في غارة أمريكية قرب مطار العاصمة العراقية بغداد .

حيث أن قاآني كان يشغل مهمة نائب قائد فيلق القدس الذي يقود العمليات العسكرية لطهران في الخارج .