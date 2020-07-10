أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الجمعة، بأن انفجارات قوية ضربت غرب طهران، وسط أنباء عن أنها وقعت في مستودعات صواريخ تابعة للحرس الثوري جنوب غرب العاصمة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الأجتماعي الخبر الذي أكدته وكالة “مهر” للأنباء و”وكالة أنباء التلفزيون الإيراني”، مشيرين إلى أن الانفجار حدث في منطقة مغلقة تحتوي مخازن صواريخ تابعة للحرس الثوري الإيراني.

ونقل موقع راديو فاردا عن وكالة مهر الإيرانية، قولها “سمع دوي انفجار في حدود الساعة الواحدة من مساء اليوم” والانفجار هز جزءًا من كرج في منطقة العظمية بإيران، مما تسبب في تحطم النوافذ وأصاب الناس بالذعر”.

وكان صوت الانفجار هائلا لدرجة أن بعض سكان الشمال والشمال الشرقي للعاصمة أصيبوا بالرعب. وقال معلق على المنصات الاجتماعية، إن زجاج بعض المباني قد تهشم بالكامل. فيما كشف آخرون في غرب طهران وكراج أن الانفجار كان شديدًا وأنهم سمعوه جيدًا.

غير ان قناة الجزيرة القطرية نقلت عن مسؤولين ايرانيين قولهم أن دوي الانفجار في غرب طهران سببه عمليات حفر أنفاق تستخدم فيها بعض أنواع المتفجرات.

عاجل | مسؤول إيراني: دوي الانفجار في غرب #طهران سببه عمليات حفر أنفاق تستخدم فيها بعض أنواع المتفجرات — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) July 9, 2020

ومنذ يونيو الماضي وإيران تشهد حرائق وانفجارات غامضة، بعضها في منشآت صناعية وأخرى بمواقع إنتاج صواريخ، والحدث الأبرز بينها انفجار في منشأة نطنز النووية.

واعترفت إيران الأحد بأن منشأة نطنز تكبدت أضرارا “كبيرة” جراء الحريق رغم سعيها أولا إلى التقليل من حجم الضرر والذي قال محللون إنه دمر على الأرجح مختبرا فوق الأرض يتم استخدامه لإعداد أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، قبل تركيبها تحت الأرض.