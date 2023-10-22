ليلى عبداللطيف عرافة لبنانية تقوم بتقديم برنامج يعرض توقعاتها عن أحوال العالم خلال الأعوام القادمة وعن توقعات ليلى عبد اللطيف عن مصر خلال عام 2024 جاءت مبشرة حيث توقعت استقرار الوضع الاقتصادي مع انخفاض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الأجنبية ،

توقعات ليلى عبد اللطيف

كما توقعت ليلى عبد اللطيف بالكثير من التوقعات حول مستقبل مصر الاقتصادي والسياسي خلال العام القادم وفي السطور التالية نكشف جميع توقعات ليلى عبداللطيف عن مصر.

توقعات ليلى عبداللطيف عن مصر

أثارت توقعات ليلى عبد اللطيف عن مصر الكثير من الدهشة لدى الكثير من المصريين حيث توقعت بازدهار الاقتصاد المصري وتحسن الحالة الاجتماعية والمالية للمواطنين المصريين ، كما توقع أن مصر تعيش حالة من الاستقرار خلال العام القادم 2023 وينعم جميع المواطنين بممارسة حقوقهم وحريتهم ، كما جاءت أهم توقعات ليلى عبداللطيف عن مصر بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية القادمة ويكون هو رئيس جمهورية مصر العربية حتى عام 2030.

تنبؤات ليلى عبد اللطيف في أخر 2023

وقالت ليلي عبد اللطيف أن نهاية 2023 ستشهد خاتمة محزنة، وذلك بسبب وقوع عملية اغتيال تطال شخصية قيادية بارزة، مما يؤدي إلى اشتعال موجة من الحزن والغضب والشغب في الشارع. لم تذكر تحديدًا المكان الذي ستحدث فيه هذه الأحداث.

وأشارت أيضًا إلى أنه سيتم إيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات حول العالم، بسبب انتشار وباء جديد وخطير لم نشهده من قبل.

وستفارق الحياة شخصية إعلامية بارزة ومعروفة حول العالم في حدث مؤسف وكبير.

وسيتعرض أحد السجون في العالم لعملية تمرد خطيرة وواسعة، مما يؤدي إلى حدوث فوضى وشغب كبيرين، وسيكون هناك عدد كبير من السجناء الذين سيصبحون ضحايا لهذه المجزرة البشرية. وسترافق هذه العملية ضجة إعلامية كبيرة.

وستتوقف شبكات الإنترنت في جميع دول العالم لفترة محدودة.

توقعات ليلى عبداللطيف لعام 2024

وجاءت أبرز توقعات ليلى عبداللطيف عن العام القادم 2024 أن الجميع يعيش حالة مستقرة وتنتهي جميع الحروب من العالم وخاصة الحرب بين أوكرانيا وروسيا بعد وقوع الكثير من الخسائر المادية والبشرية ، كما توقعت ليلى عبد اللطيف بوجود الكثير من الاضطرابات السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ، كما توقعت باستمرار الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وغزة وأن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه مهما كلفه ذلك من أرواح ، كما توقعت بحدوث الكثير من الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات والكثير من الأمطار خلال شتاء 2024.

توقعات ليلى عبد اللطيف التي حدثت

توقعت اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.

توقعت استقالة جونسون كرئيس وزراء المملكة المتحدة في يوليو 2022.

توقعت وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر 2022.

توقعت فوز ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل 2022.

توقعت فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2022.

وفيما يخص الاحداث في فلسطين فقد اعلنت ليلي عبد اللطيف علي انها قد كانت متنبة بما يحدث الان في القضية الفلسطينية.

كما تم الاعلان علي أنه قد تنبأت ليلي عبد اللطيف بما يحدث الان في القضية الفلسطينية وهو الامر الذي أثار تساؤل الكثيرين حول توقعاتها للعام الجديد 2024.

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