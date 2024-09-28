قالت وكالة رويترز عن مسؤولين ايرانيين أن المرشد علي خامنئي قد تم نقله إلى مكان آمن مع اتخاذ تدابير أمنية مشدّدة وذلك في اعقاب تأكيد اسرائيل على مقتل الامين العام لحزب الله حسن نصرالله.

وكان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي قد قال في بيان اليوم السبت إن الغارات أدت إلى مقتل نصرالله.

جيش الدفاع يصفي قيادة حزب الله العسكرية في ضربة غير مسبوقة لهذا التنظيم الارهابي pic.twitter.com/nNIrYu4NPw — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 28, 2024

كما أضاف أن علي كركي قائد جبهة الجنوب في الحزب وعدد آخر من القادة قتلوا معه.

إلى ذلك، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن ” لبنان أصبح قاعدة مسلحة في ظل قيادة نصر الله”، لافتا إلى أن الأخير ” كانت لديه خطة للتسلل إلى المجتمعات الإسرائيلية وقتل وخطف مواطنين إسرائيليين”.

