أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، في كلمة من البيت الأبيض، الأحد، بمناسبة “عيد الاستقلال” على “عظمة” الولايات المتحدة وتحدث عن المعركة ضد جائحة كوفيد-19.

وقال الرئيس الأميركي: “منذ 245 سنة كان استقلال بلادنا عن بريطانيا واليوم هي تستقل عن فيروس كورونا”.

وحذر بايدن في احتفال أقيم في حديقة البيت الأبيض بحضور نحو ألف شخص من أن كوفيد-19 لم يتم “هزيمته” بعد ، حتى لو حقق الأميركيون تقدما هائلا ضد الوباء.

وقال أمام حشد كبير من الضيوف المبتهجين : “لقد اكتسبنا اليد العليا في مواجهة هذا الفيروس” لكنه أضاف: “لا تفهموني خطأ. لم يتم هزيمة كوفيد-19. نعلم جميعا ظهور سلالات قوية، مثل سلالة دلتا”.

وتحدث الرئيس عن “عظمة” الولايات المتحدة وشعبها وتضحيات جنودها قائلا: “نحن أمة عظيمة.. أقوى فكرة في تاريخ العالم. نحن لا نعمل على دفن الأخطاء بل نواجهها ونعمل على إيجاد الحلول لها” متوعدا بأن “نرى أفضل مستقبل لأميركا”.

وقال بايدن: “الأميركيون فريدون من نوعهم خلافا لأي دولة أخرى في العالم”، وخاطب أهالي ضحايا الجائحة “أعرف أن احتفال اليوم صعب على من فقدوا أحباء”.

وأكد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة تدرك “العمل الجبار الذي قام به العاملون في القطاع الصحي”، لكنه استدرك قائلا: “لا نريد أن نعود إلى ما كنا قبل سنة”.

وشدد أيضا على أهمية الوحدة الأميركية في مواجهة الصعوبات، وقال: “يجب أن ننظر لأنفسنا كأميركيين لا كديمقراطيين أو جمهوريين.. نحن موحدون وخلقنا متساوين والتاريخ نصنعه كل يوم”٫ وأنهى خطابه: “تذكروا نحن الولايات المتحدة الأميركية”.

ويعود تاريخ “عيد الاستقلال” إلى توقيع الآباء المؤسسين للبلاد على إعلان الاستقلال في 4 يوليو من عام 1776. وتخليدا لهذه المناسبة، يحتفل الأميركيون بتنظيم الاستعراضات، وإطلاق الألعاب النارية، وإقامة الحفلات الموسيقية والأنشطة الاحتفالية الأخرى.