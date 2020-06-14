خرج رئيس هيئة الأركان الإثيوبي الجنرال ” برهانو جولا ” بتصريحات مثيرة للجدل خلال المقابلة التي أجراها مع صحيفة ” أديس زيمن ” الأمهرية يوم الجمعة الماضية حول سد النهضة وخلاف بلاده مع مصر .

حيث أكد برهانو جولا في حديثه على أن إثيوبيا ستدافع عن مصالحها حتى النهاية في مسألة سد النهضة حتي إذا وصل الأمر إلى حرب ضد مصر .

وقال أن أديس أبابا لن تتفاوض بشأن سيادتها على المشروع الذي يثير خلافا حادا مع مصر .

وتابع : ” مصر لا تعرف أن الشعب الإثيوبي شعب بطولي لا يخاف من موت بلاده .. ويعلم المصريون وبقية العالم جيدا كيف يمكننا إدارة الحرب كلما حان وقتها ” .

كما وجه رئيس هيئة الأركان الإثيوبي اتهاما ضد مصر باستغلالها للأسلحة التي تملكها في تهديد الدول الأخرى لعدم الاستفادة من المياه المشتركة .

وأضاف : ” جميع مفاتيح النصر في أيدي الإثيوبيين .. يمتلك المصريون مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأسلحة التي جمعوها لمدة 30 و40 سنة لأنهم خائفون من محاولة مس المياه المشتركة .. لا ينبغي لقادتها أن يعتقدوا ذلك ” .