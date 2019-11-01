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بشار الاسد يصف ترامب بأفضل رئيس امريكي.. والسبب؟!

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بشار الاسد ودونالد ترامب

بشار الاسد ودونالد ترامب

اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد الرئيس الأميركي دونالد ترامب “أفضل رئيس أميركي”.

وقال الأسد في لقاء تلفزيوني مع الفضائية السورية ” ترامب هو أفضل رئيس أمريكي ليس لأن سياساته جيدة بل لأنه الأكثر شفافية هو يقول نحن نريد النفط وهذه حقيقة السياسة الأمريكية”.

ونفي الرئيس السوري أن تكون سوريا قد شاركت في عملية اغتيال زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي الذي نفذتها قوة أميركية في الشمال السوري، مشككاً في الوقت ذاته في حقيقة العملية.

وقال الأسد “سوريا لم تساعد الولايات المتحدة في عملية اغتيال البغدادي ولا يوجد أي تواصل مع الولايات المتحدة”، وتابع “السياسة الأميركية لا تختلف عن هوليوود وتعتمد على الخدع والخيال”.

وشدد الرئيس السوري على أن الأميركي “محتل”، وقال “عندما نصل للمناطق التي توجد فيها قوات أميركية سنصل إلى حل، لن أقول أن الجيش السوري سيواجه الجيش الأميركي، ولكن أقول أن هذه الأرض سورية وستعود”.

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