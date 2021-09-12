كشفت وسائل إعلام عبرية عن قرار النيابة الإسرائيلية التي أصدرته بحق 4 من الأسرى الفلسطينيين المعاد اعتقالهم بعد هروبهم من سجن جلبوع شديد الحراسة في الأيام الماضية وهم : ” محمد العارضة ومحمود العارضة ويعقوب قادري وزكريا الزبيدي ” .

حيث قررت النيابة الإسرائيلية قرارا بتمديد اعتقال الأسرى الأربعة لمدة 13 يوما على ذمة التحقيق .. ووجهت لهم تهمة التخطيط ” لعملية إرهابية والانتماء لتنظيم إرهابي ” .. كما منعت محاميهم من زيارتهم .

ووفقا لصحيفة ” يديعوت أحرنوت ” العبرية فإن الشرطة الإسرائيلية قررت إبقاء قيود اليدين والقدمين للأسرى الأربعة خلال جلسة تمديد اعتقالهم في محكمة الناصرة .

ونقلا عن الشرطة الإسرائيلية فإن الجلسة كانت بحضور وحدة تحقيقات الشرطة الإسرائيلية (لاهف) .. مبينة أنه ستتم محاكمة الأسرى الأربعة بتهمة الهروب والتي تصل عقوبتها إلى سبعة أعوام .

وتستمر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في شن حملات كبيرة ومتواصلة لملاحقة الأسيرين المتبقيين من المجموعة التي فرت يوم الإثنين الماضي من سجن جلبوع وهم : ” مناضل نفيعات وأيهم كمامجي ” بينما تمكنت السلطات الإسرائيلية من اعتقال أربعة منهم يومي الجمعة والسبت الماضيين .