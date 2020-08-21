أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الجمعة، اكتشاف “اكبر” حقل غاز طبيعي “في تاريخ” تركيا في البحر الأسود، مضيفاً أن بلاده تأمل البدء بتوزيع الغاز عام 2023.

وقال إردوغان، خلال خطاب في اسطنبول: “قامت تركيا في البحر الأسود بأكبر اكتشاف (لحقل) غاز طبيعي في تاريخيها”، مشيراً إلى أن مخزونه يُقدّر بـ320 مليار متر مكعّب واضاف “فتح الله لنا طاقة خير كبيرة في مكان لم يكن بالحسبان”.

وأوضح أردوغان أن “سفينة التنقيب الفاتح اكتشفت 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في بئر تونا”.

وأكد أن المؤشرات الأولية لاكتشاف أكبر حقل غاز، تشير إلى احتمال كبير لوجود حقول أخرى في نفس المنطقة.

وتابع “انتقلنا لمصاف أبرز الدول في العالم من خلال سفينة الفاتح التي نعيش بفضلها فرحة اليوم، وكذلك سفينتي ياووز والقانوني”، واستطرد “نهدف لوضع غاز البحر الأسود في خدمة أمتنا”.

وقال أردوغان أيضا إن النظام العالمي غير الإنساني الذي يرى قطرة النفط أكثر قيمة من تدفق الدم البشري “لا يزال سائدا”، مؤكدا تصميم بلاده على حل مسألة الطاقة في بلادنا بشكل جذري.