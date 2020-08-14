أحدث الاعلان عن اتفاق “ابراهيم” التاريحي بين الامارات العربية المتحدة واسرائيل، امس الخميس، زلزالا جيوسياسيا كبيرا على مستوى المنطقة نظرا للدور الاساسي الذي تلعبه الامارات في الكثير من الملفات في العالم العربي.

ويبدو ان هذا الاعلان سيتفتح المجال امام عدد من الدول العربية الاخرى للسير على خطى الامارات وتوقيع اتفاقيات سلام مع اسرائيل.

فقد قال جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي إنه يوجد “احتمال كبير جدا، أن تعلن إسرائيل ودولة عربية أخرى تطبيع العلاقات، في حين كشف مسؤول إسرائيلي عن أن البحرين ستكون هي التالية.

بدوره، توقع مستشار ترامب للأمن القومي روبرت أوبراين حصول اتفاقات مماثلة بين إسرائيل ودول عربية، وقال “نعتقد أنه توجد دول أخرى مستعدة” لخطوة من هذا النوع.

وأوضح أوبراين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان أو من ينوب عنه مدعوان إلى “حفل توقيع رسمي في البيت الأبيض”.

فيما نقل موقع قناة الحرة الأمريكية عن كبير المستشارين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ريتشارد غولدبيرغ قوله إن ”دول البحرين وعمان، وربما العراق ستمضي باتجاه السلام مع إسرائيل“.

وأضاف غولدبيرغ: “ كان يجب أن تكون هناك دولة أولى، ويعزى الفضل في ذلك لدولة الإمارات العربية المتحدة لشجاعتها في المضي قدما باتجاه عقد اتفاق السلام مع الإسرائيليين“.

وأشار إلى أن ”منطقة الشرق الأوسط تتطور سياسيا واقتصاديا، وهناك تهديدات جديدة منها إيران، وأسباب عديدة تجعل دول المنطقة تقرر أن تعقد سلاما مع إسرائيل لمستقبل شعوبها“.