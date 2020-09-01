خرج الفنان المصري أوس أوس عن صمته بعد تعرضه مع زوجته للانتقادات والسخرية بعد ظهورهما الأخير في حفل زفاف شقيقة مصطفى خاطر، والذي يعتبر الظهور الأول لزوجة أوس أوس بعد وفاة ابنهما الرضيع.

أوس أوس يهاجم منتقدي ظهور زوجته بعد وفاة ابنهما الرضيع وتعرضت زوجة أوس أوس لتعليقات سلبية من البعض بسبب ظهورها في حفل زفاف مصطفى خاطر بملابس الحداد، والذي يعتبر أول ظهور بعد وفاة ابنها الرضيع منذ أشهر.

وكشف أوس أوس عن سبب آخر لحالة حداد زوجته بوفاة شقيقها أيضاً، وقال إنها تمر بحالة نفسية سيئة وأنه أقنعها بحضور حفل الزفاف لإخراجها من هذه الحالة.

رسالة قوية ومؤثرة من أوس أوس لدعم زوجته ضد المتنمرين وقال أوس أوس في رسالته لدعم زوجته ضد المنتقدين:” أنا مش محتاج أبرر واحكى أي حاجة عن حياتي، والست اللى قلبي اخترها كنت ساعتها فى أول موسم لتياترو مصر، كنا نتقاضى مرتبات مش ممكن تفتح بيت وأول ما اتجوزت كنت اقعد فى بيت إيجار، كمان انا بس هكتفى بالنقطتين دول علشان اصحاب العقول والنفوس المريضة يعرفوا ويبطلوا نغمة الفلوس بتعمل اكتر من كده”.

وتابع أوس أوس:”ومش معنى انى بنزل اشتغل او بتصور وانا مبسوط ده معناه انى هموت من الفرحة بس دى مهنتى وواجبى ناحية جمهوري انى اخرجه من اى حزن هو فيه كل ده بعمله على حساب حزني وجرحي ووجعي انا.. وفى الآخر بتشتم برضه! انا بقول الكلام ده ولن اسمح باى تدخل فى حياتى الشخصية مره أخرى سواء بالخير أو بالشر او دخول اسم مراتي فى اى كلمة من كلام المرضى النفسيين”.