الصفحة الرئيسية أخبار سياسية بعد تكرر نوبات الرعشة .. أنجيلا ميركل تلجأ إلى حيلة للتغلب عليها

بعد تكرر نوبات الرعشة .. أنجيلا ميركل تلجأ إلى حيلة للتغلب عليها

بواسطة -
0 73

بعد تعرض المستشارة الألمانية ” أنجيلا ميركل ” يوم أمس للرعشة التي أصابتها للمرة الثالثة أثناء استقبالها للرئيس الفنلندي .

فضلت ميركل الجلوس على كرسي خلال استقبالها لرئيسة الوزراء الدنماركية ” ماتي فريدريكسن ” اليوم .

حيث جلست أثناء عزف السلام الوطني للبلدين في حفل أقيم في برلين تحت أضواء الكاميرات وأعين جمهور تجمع أمام سياج مقر الحكومة وهو ما يعتبر خروجا عن بروتوكولات الاستقبال المعتادة .

ولم يظهر على أنجيلا ميركل أية علامات للارتجاف .

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي أمس إنها بخير ولا داعي لأن يقلق الناس بشأنها .. وأكدت أنها مقتنعة بقدرتها على متابعة العمل .

وأشارت في وقت لاحق إلى أن التأثير النفسي للحادثة الأولى في عام 2005 هي المسؤولة عن الحوادث اللاحقة .. قائلة إنها ” ستضطر إلى التعايش معها لفترة من الوقت ” ولكن لا يوجد ما يدعو للقلق .

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.