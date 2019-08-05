بعد وصف التشهد ب ” تحية داعش ” .. شبكة بي بي سي تعتذر للمسلمين

قامت هيئة الإذاعة البريطانية ” بي بي سي ” بتقديم اعتذارا للمسلمين بعد أن وصفت مذيعتها ” ستايسي دولي ” إشارة رفع السبابة إلى السماء بتحية داعش عقب لقائها بعرائس داعش في مخيم للاجئين .

ووفقا لصحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية أن المذيعة توجهت إلى أحد المخيمات الواقعة في شمال سوريا وتحت سيطرة الأكراد لتسجيل فيلما وثائقيا .

وأثناء ذلك قامت بلقاء عدد من النساء عبر سور فاصل .

وعقب اللقاء أظهرت لقطات رفع بعض النساء لإصبع السبابة نحو السماء أثناء سيرهن مثلما يفعل المسلمون أثناء تلاوة ” التشهد ” في الصلاة .

وعلقت ” ستايسي” على ذلك المشهد قائلة : ” بينما كنا نغادر المخيم رأينا نساء يرفعون أصابعهم كتحية لداعش ” .

وأثار هذا التعليق الجدل وانتقادات تجاه المذيعة البريطانية حيث أوضح مغردون على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن تلك الإيماءة بالسبابة يتم استخدامها أثناء الصلاة .. ووصفها البعض ب ” الجاهلة ” .

وتراجعت ” بي بي سي ” مؤكدة أنها قامت بحذف تلك الجملة من المقطع .. وقالت : ” لقد استخدمنا وصفا خاطئا لحركة بعض النساء في المعسكر .. نعتذر عن هذا الخطأ وأزلنا هذا الوصف من اللقطات ” .

وأوضحت الهيئة أن تلك الإيماءة يستخدمها المسلمون كرمز للتوحيد أو نطق الشهادة وتعبيرا عن الإيمان بوحدانية الله .