بكاء خامنئي وهو يؤم صلاة الجنازة على قاسم سليماني .. وإسماعيل هنية يشارك في تشييع الجنازة ويصفه ب ” شهيد القدس “

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من جنازة ” قاسم سليماني ” القائد بالحرس الثوري الإيراني والتي أقيمت اليوم الإثنين وكان يؤم الصلاة عليه المرشد الأعلى في إيران ” علي خامنئي ” .

والذي ظهر في مقطع الفيديو وهو يبكي بحرقة أثناء الصلاة على قاسم سليماني والدعاء له وسط بكاء عدد من المسئولين الذين شاركوه الصلاة وعلى رأسهم الرئيس ” حسن روحاني ” وقائد فيلق القدس الجديد في الحرس الثوري ” إسماعيل قاآني ” وصراخ وعويل المشيعين .

وشارك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ” إسماعيل هنية ” في مراسم تشييع جثامين سليماني والمهندس ورفاقهما .

وقال هنية في كلمة أثناء مراسم تشييع قاسم سليماني في طهران أن هذه الجريمة تستحق العقوبة وتزيدنا قوة لتحرير القدس .. وتابع : ” الشهيد سليماني هو شهيد القدس ” .

وتجمع آلاف الإيرانيين في جامعة طهران منذ الساعات الأولى من صباح الإثنين للمشاركة في صلاة الجنازة على جثمان سليماني وفقا لما نقلته وسائل إعلام إيرانية .