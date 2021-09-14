أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتزم بنظام العزل الذاتي على خلفية تعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به.

وقال الكرملين في بيان، إنه خلال مكالمة هاتفية مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن أفاد بوتين بأنه “نظرا لتعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به، يتعين عليه الالتزام بنظام العزلة الذاتية لفترة معينة من الوقت”.

وذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى نظيره السوري بشار الأسد الاثنين قبل أن يقرر الالتزام بنظام العزل الذاتي بسبب تفشي الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به.

وأشار الناطق باسم الكرملين إلى أن الأسد قد عاد إلى سوريا وهو موجود في دمشق.

كما أوضح بيسكوف سبب عدم الإعلان عن زيارة الأسد إلى موسكو مسبقا، وقال: “هناك اعتبارات أمنية معينة يجب اتباعها وهي واضحة تماما. وانطلاقا من هذه الاعتبارات طبعا لم يتم الإعلان عن الزيارة وتم توفير المعلومات لوسائل الإعلام بعد عودة الرئيس السوري إلى الوطن”.

وكان بوتين قال أمس الأول في اجتماع مع أعضاء الفريق البارأولمبي الروسي في الكرملين، إنه لا يستبعد احتمال دخوله في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الرئيس بوتين: “نحن للأسف أيضا معرضون لذلك الآن”.