اتهم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو المتحدة، كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بأنها “تقف إلى جانب آية الله”، وذلك لعدم دعمها التحرك الأميركي لإعادة تفعيل جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة ضد إيران، وفقا لما نقل “راديو فردا“.

وكانت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا شركاء مع الولايات المتحدة في الاتفاق النووي الذي تم عقده مع إيران عام 2015.

واتهم بومبيو ، خلال حديث في مقر الأمم، الجمعة، إيران بعدم الامتثال للاتفاق النووي، قائلا “لم يكن لدى أي دولة سوى الولايات المتحدة الجرأة (..) لتقديم القرار”.