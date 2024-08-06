قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب،مساء اليوم الاثنين، أنه “حصل على معلومات تفيد بأن إسرائيل ستتعرض لهجوم إيراني الليلة”، .

وقال ترامب خلال مقابلة: “ما اقوله ليس سرا هناك معلومات متداولة ان الهجوم الايراني على اسرائيل سيكون الليلة”.

وكان قد كشف موقع “أكسيوس”، أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أبلغ نظراءه من دول مجموعة السبع، امس الأحد، بأن هجوما من إيران وحزب الله على إسرائيل قد يبدأ في غضون 24 ساعة، وفقا لما نقله عن ثلاثة مصادر مطلعة.

وتعهدت إيران وحليفها حزب الله بالرد على مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، في طهران والقائد العسكري لحزب الله، فؤاد شكر، في بيروت.