ترامب بعد مقتل أبو بكر البغدادي : ” مات آخر كلب مات كجبان كان يركض ويبكي عند محاصرته .. ذراعنا طويلة “

أعلن الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” صباح اليوم في تصريحات له عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي ” أبو بكر البغدادي ” في عملية قامت بتنفيذها القوات الأمريكية الخاصة ليلة أمس والتي استهدفت مكانه في قرية باريشا في ريف محافظة إدلب في شمال غرب سوريا .

وأشار ترامب إلى أن العملية أسفرت أيضا عن مقتل ثلاثة من أطفاله وعددا من رفاقه وأنه قتل بعد أن فجر سترته المفخخة الانتحارية داخل نفق مع الأطفال الثلاثة .

وقال دونالد ترامب أن بعد تمكن الولايات المتحدة الأمريكية من مقتل حمزة بن لادن إبن أسامة بن لادن والبغدادي فإن ذلك يؤكد أن ذراع الولايات المتحدة طويلة وعزمها على ملاحقة الإرهابيين .

كما أوضح أن عملية مقتل البغدادي تمت بعد الحصول على معلومات مهمة عن موقع البغدادي من جانب المعتقل منذ شهرين لدى المخابرات العراقية ” محمد علي ساجت ” عديل أبو بكر البغدادي والذي ساهم في كشف مخبأ زعيم تنظيم داعش بعد المعلومات التي أدلى بها أثناء التحقيق معه من قبل المخابرات العراقية عن عدد من المخابئ التي يتواجد فيها أبو بكر .

وبعد ذلك زودت المخابرات العراقية الجانب الأمريكي بتلك المعلومات .

وأضاف ترامب أن البغدادي عندما حاصرته القوات الأمريكية بدأ بالركض والبكاء .. وأكد أن نتائج اختبارات الحمض النووي أثبتت أن الجثة تعود للبغدادي .