حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن من اعلان فوزه بمنصب الرئاسة مبديا تمسكه بمنصبه ونيته اللجوء إلى القضاء، رغم تقدم الاخير في سباق الانتخابات الذي بدأ قبل أيام.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، الجمعة: “لا ينبغي لجو بايدن أن يعلن بشكل خاطئ فوزه بمنصب الرئيس. يمكنني تقديم هذا الادعاء أيضا” وأضاف أن “الإجراءات القانونية بدأت للتو!”.

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

وتحدث ترامب أكثر من مرة عن تجاوزات و”تزوير” في العملية الانتخابية، وقدمت حملته أكثر من طلب إلى القضاء لوقف الفرز في أكثر من ولاية.