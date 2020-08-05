لمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أن الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت أمس الثلاثاء ناتج عن هجوم وليس حادث كما أكد المسؤولون اللبنانيون

وقال ترمب، خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء: “يبدو انفجار بيروت كأنه اعتداء رهيب” وأوضح قائلاً: “الذي وقع في بيروت أشبه بانفجار قنبلة أو هجوم”، مضيفاً:”قابلتُ جنرالاتنا، ويبدو أنه لم يكن حادثاً صناعيّاً. يبدو، وفقاً لهم، أنه كان اعتداء، كان قنبلة”.

وأضاف أن بعض العسكريين الأميركيين يعتقدون أن الانفجار ليس “من نوع الانفجارات التي تنجم عن عملية تصنيع”.

وأكد ترمب أن الولايات المتحدة ستقدم يد المساعدة إلى لبنان، مضيفاً: “نعرب عن أسفنا لما وقع في لبنان ومستعدون للمساعدة”.

وأعرب ترمب عن تعاطف الولايات المتحدة مع لبنان. وقال للصحافيين في البيت الأبيض “لدينا علاقة جيدة جدا مع شعب لبنان، وسنكون هنا للمساعدة. يبدو كأنه اعتداء رهيب”.

يذكر ان الرواية الرسمية اللبنانية تتحدث عن الانفجار ناجم عن مواد شديدة الإنفجار وهي تحديدا نترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ ست سنوات في مرفأ بيروت.