ترامب يصف ترودو بأنه شخص “غير نزيه وضعيف”

وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بأنه شخص “غير نزيه وضعيف” بعد تصريحات غاضبة من الأخير بحق ترامب.

وقال ترامب في تغريدة كتبها على متن طائرة “إير فورس وان”، “بناء على تصريحات جاستن المغلوطة في مؤتمره الصحفي، ونظرا الى أنّ كندا تفرض رسوما جمركية هائلة على مزارعينا وعاملينا وشركاتنا، فقد طلبت من ممثلينا الأميركيين سحب التأييد لبيان (مجموعة السبع)”.

وكرر ترامب، الذي يتوجه إلى سنغافورة استعدادا لقمة مع زعيم كوريا الشمالية، التحذيرات من أن إدارته تدرس فرض رسوم جمركية “على السيارات التي تُغرق السوق الأميركية!”.

وبعد يومين من تبادل الحجج بين الولايات المتحدة من جهة والأوروبيين وكذلك كندا التي استضافت قمة مجموعة السبع من جهة ثانية، أصدرت مجموعة السبع بيانا مشتركا حاولت من خلاله تغطية الانقسامات حول التجارة.

لكن رئيس الوزراء الكندي قوّض محاولات إظهار الوحدة عندما أكد أنه حذر ترامب بأن كندا ستفرض رسوما جمركية انتقامية على البضائع الأميركية اعتبارا من 1 يوليو.

وفي مؤتمر صحفي عقده إثر القمة، وصف ترودو تذرع ترامب بهواجس الأمن القومي لفرض رسوم على الصلب والألمنيوم بأنه “مهين” للمحاربين الكنديين القدامى، الذين قاتلوا إلى جانب الحلفاء الأميركيين.

وقال ترودو إنه أبلغ ترامب “بأسف وإنما بمنتهى الوضوح مضي بلاده قدما في فرض إجراءات انتقامية اعتبارا من 1 يوليو، بتطبيق رسوم تعادل تلك التي فرضها علينا الأميركيون ظلما”.