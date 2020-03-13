ترامب يعلن “حالة الطوارئ” لمحاربة تفشي الكورونا!

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، “حالة طوارئ وطنية” عبر الولايات المتحدة لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أصاب نحو 1500 شخص في البلاد وأدى إلى وفاة نحو 40 شخصا.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي: “بهدف إطلاق القدرة الكاملة للموارد الحكومية الفدرالية، أعلن رسميا حالة الطوارئ الوطنية”.

وقال إن هذا القرار سيفتح المجال أمام توفير 50 مليار دولار لمساعدة الولايات على محاربة الفيروس.

وسيعطي صلاحيات كبيرة لوزير الصحة، من بينها تجاوز بعض اللوائح ما يمنح مزودي الرعاية الطبية “مرونة قصوى” للعناية بالمرضى.

وأكد أن إدارته “أحرزت تقدما كبيرا” في محاربة الفيروس، من خلال الإجراءات التي اتبعتها في الفترة الماضية، من بينها فرض قيود على السفر وإغلاق الحدود.

وأشار ترامب في هذا الصدد إلى أنه سيخضع جميع الذين يدخلون الولايات المتحدة إلى حجر صحي وفحوصات “وسنمنع البعض من الدخول”.