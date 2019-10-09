تركيا تنشر صورا للحظة إعطاء أردوغان الأمر ببدء عملية “نبع السلام” في سوريا

نشرت الرئاسة التركية صورا للحظة التي اتصل فيها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بوزير دفاعه ليأمره ببدء عملية “نبع السلام” شمال شرق سوريا.

ويظهر أردوغان في الصور وهو يتصل بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ليعطيه الأمر ببدء العملية العسكرية على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية شرقي الفرات، وفقا لوكالة الأناضول الرسمية التركية.

وكان قد أعلن الرئيس التركي في وقت سابق الأربعاء، بدء العملية العسكرية التركية التي سماها “نبع السلام” ضد قوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، انطلاق العملية البرية لعملية " #نبع_السلام" شرق نهر الفرات في سوريا.

وقالت الوزارة "بدأت قواتنا المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، عملية برية شرق الفرات في إطار عملية نبع السلام".https://t.co/5UOWj992B6 pic.twitter.com/8P3z7iUX6G — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 9, 2019

وتشن تركيا عملية عسكرية جوية وبرية على المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي الفرات، وأسفرت العملية عن مقتل مدنيين بقصف جوي في منطقة رأس عيسى، وفقا لسوريا الديمقراطية.