تعرف على تفاصيل رسالة حسن روحاني إلى الملك سلمان

كشف المتحدث بإسم الحكومة الإيرانية ” على ربيعي ” عن تفاصيل الرسالة التي بعثها الرئيس الإيراني ” حسن روحاني ” إلى العاهل السعودي الملك ” سلمان بن عبد العزيز ” بشأن مبادرة السلام في المنطقة .

حيث قال على ربيعي في تصريحات صحفية له حسب وكالة ” فارس ” الإيرانية أن رسالة حسن روحاني إلى الملك سلمان ركزت على السلام والاستقرار الإقليميين .

وأضاف : ” نعتقد أنه يمكن إيجاد علاقات ثنائية متعددة في المنطقة ولا ينبغي أن تؤدي الضغوط الأمريكية إلى الابتعاد بين دول الجوار .. السلام في المنطقة بحاجة إلى تعاون جماعي إقليمي ” .

وكانت صحيفة ” الجريدة ” الكويتية قد ذكرت بحسب مصدر بالخارجية الإيرانية إن طهران تلقت ردود فعل إيجابية من السعودية والبحرين بشأن الرسالة الرسمية التي بعث بها الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى دول الخليج بخصوص خطة سلام مع الجيران والتي احتوت على تفاصيل مبادرة هرمز للسلام .