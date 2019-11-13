تقرير صادم عن عائلة الأسد يكشف امتلاكهم لعقارات في دولة أوروبية قيمتها تزيد عن 31 مليون جنيه استرليني

كشفت صحيفة ” الديلي تليغراف ” البريطانية عن معلومات أصدرتها منظمة ” غلوبال ويتنس ” لمكافحة الفساد جاءت في تقرير نشرته الصحيفة عن امتلاك عائلة الرئيس السوري ” بشار الأسد ” لعقارات بنحو 31 مليون جنيه إسترليني في روسيا .

حيث جاء في التقرير أن بشار الأسد وعائلته يمتلكون عقارات في ناطحة سحاب تقتصر على الصفوة فقط في العاصمة الروسية ” موسكو ” والتي تقدر قيمتها بأكثر من 31 مليون جنيه إسترليني .

وأشارت منظمة غلوبال ويتنس التي تهتم بكشف ملفات الفساد المتعلقة بحقوق الإنسان والانتهاكات للحقوق المدنية أن أشخاصا عدة من أسرة مخلوف وهم أخوال بشار الأسد كانوا قد استخدموا قروضا عقارية لامتلاك عقارات في موسكو كنوع من أنواع غسيل الأموال لتأمين مصدر قانوني إلى جانب من ثروتهم .

وكشف التقرير أن عددا من أفراد أسرة بشار مفروض عليهم عقوبات وحظر من جانب دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب تورطهم مع النظام في قتل المتظاهرين السوريين بالثورة السورية .

وذكر التقرير اسماءا من عائلة بشار الأسد المتورطين في ذلك مثل : حافظ مخلوف الذي أنفق 22.3 مليون دولار على امتلاك عقارات سكنية في موسكو .. ورامي مخلوف والتوأمين إياد وإيهاب مخلوف .