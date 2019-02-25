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جواد ظريف يعلن استقالته عبر انستغرام ويعتذر عن التقصير!

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أفادت وكالة رويترز للأنباء مساء الاثنين، بأن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف تقدم باستقالته من منصبه.

ونشر وزير الخارجية الإيراني تدوينة على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي أعلن فيها استقالته من منصبه.

وقال ظريف في تدوينته: “ابارك لكم ميلاد سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء (ع)، ويوم الام والمرأة، واشكر الشعب العزيز والشجاع الايراني والمسؤولين المحترمين خلال 67 شهرا”.

واضاف ظريف: “أعرب عن شكري الجزيل للشعب الإيراني العزيز والبطل والمسؤولين المحترمين لحلمهم طيلة 67 شهرا الماضية.. أقدم اعتذاري لعجزي عن مواصلة مهامي وعن جميع النواقص والتقصير طيلة فترة خدمتي متمنيا لكم الرفاهية والرفعة”.

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