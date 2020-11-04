اقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز بالانتخابات الرئاسية الامريكية بعد اعلان فوزه بولاية ميتشيغان بفارق ضئيل عن الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

غير ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن ، اليوم الأربعاء، فوزه في ولايات جورجيا ونورث كارولاينا وبنسلفانيا بالإضافة لولاية ميشيغان، التي أعلنت وسائل إعلام أميركية أن منافسه الديمقراطي جو بايدن فاز بها بفارق ضئيل.

وتحدث ترامب في تغريدة على تويتر عن تقارير تفيد بظهور بطاقات اقتراع بشكل سري في ميشيغان، التي أظهرت نتائجها الأولية في البداية تقدما لترامب، لكنها تحولت لبايدن بعد أن تم عد وفرز نحو 99 في المئة من الأصوات.

We have claimed, for Electoral Vote purposes, the Commonwealth of Pennsylvania (which won’t allow legal observers) the State of Georgia, and the State of North Carolina, each one of which has a BIG Trump lead. Additionally, we hereby claim the State of Michigan if, in fact,….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

وكانت وسائل إعلام أميركية قالت، الأربعاء، إن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن فاز بولاية ميشيغان لترتفع حظوظه في السباق الرئاسي على حساب الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وذكرت شبكة “سي إن إن” و محطة “إن بي سي” إن بايدن حسم المعركة في ولاية ميشيغان، ما يعني أن نائب الرئيس السابق تمكن من توجيه ضربة أخرى لترامب الذي كان قد فاز في الولاية في انتخابات 2016.

وتمتلك ميشيغان 16 صوتا انتخابيا، وبالتالي بات بايدن يمتلك الآن ما مجموعه 264 صوتا ولا يحتاج سوى لستة أصوات من أجل إعلان الفوز النهائي.

ولم تُعلن بعد نتائج التصويت في خمس ولايات هي بنسلفانيا وجورجيا وكارولاينا الشمالية ونيفادا وجورجيا