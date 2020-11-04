اقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز بالانتخابات الرئاسية الامريكية بعد اعلان فوزه بولاية ميتشيغان بفارق ضئيل عن الرئيس الامريكي دونالد ترامب.
غير ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن ، اليوم الأربعاء، فوزه في ولايات جورجيا ونورث كارولاينا وبنسلفانيا بالإضافة لولاية ميشيغان، التي أعلنت وسائل إعلام أميركية أن منافسه الديمقراطي جو بايدن فاز بها بفارق ضئيل.
وتحدث ترامب في تغريدة على تويتر عن تقارير تفيد بظهور بطاقات اقتراع بشكل سري في ميشيغان، التي أظهرت نتائجها الأولية في البداية تقدما لترامب، لكنها تحولت لبايدن بعد أن تم عد وفرز نحو 99 في المئة من الأصوات.
وكانت وسائل إعلام أميركية قالت، الأربعاء، إن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن فاز بولاية ميشيغان لترتفع حظوظه في السباق الرئاسي على حساب الرئيس الحالي دونالد ترامب.
وذكرت شبكة “سي إن إن” و محطة “إن بي سي” إن بايدن حسم المعركة في ولاية ميشيغان، ما يعني أن نائب الرئيس السابق تمكن من توجيه ضربة أخرى لترامب الذي كان قد فاز في الولاية في انتخابات 2016.
وتمتلك ميشيغان 16 صوتا انتخابيا، وبالتالي بات بايدن يمتلك الآن ما مجموعه 264 صوتا ولا يحتاج سوى لستة أصوات من أجل إعلان الفوز النهائي.
ولم تُعلن بعد نتائج التصويت في خمس ولايات هي بنسلفانيا وجورجيا وكارولاينا الشمالية ونيفادا وجورجيا