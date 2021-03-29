كشفت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن مقطع فيديو يوثق حضور الرئيس الأمريكي السابق ” دونالد ترامب ” لحفل زفاف أقيم في منتجع ” مارالاغو ” وصعوده على مسرح الرقص الخاص بالعروسين .

حيث ظهر دونالد ترامب في الفيديو مرتديًا بدلة سوداء وأمسك أحد ميكروفونات الفرقة متحدثا لأكثر من دقيقتين عن عدد من الموضوعات جاء من بينها عيوب الرئيس الأمريكي الحالي ” جو بايدن ” والسياسة الخارجية والصين وإيران والوضع الحدودي مع المكسيك .

فقال : ” هذا الرجل بايدن يذهب ويسقط العقوبات عن الصين وإيران ثم يقول إننا نرغب في التفاوض الآن ” .

كما وصف القضايا التي تتعلق بالحدود بأنها أسوأ ما حدث على الإطلاق وأن الأطفال يعيشون في بؤس .

وأعاد دونالد ترامب الحديث عن نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة مشيرا إلى حدوث تزوير بها وعلق على ذلك قائلا : ” إن شيئا غريبا حدث في نوفمبر الماضي ” .. وطالب من الحاضرين الهتاف ب ” هل تفتقدوني ؟ ” .