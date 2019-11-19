دونالد ترامب يصف رئيسة مجلس النواب ب ” المجنونة “

خرج الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” اليوم الثلاثاء بتغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” يسخر فيها من رئيسة مجلس النواب الأمريكي ” نانسي بيلوسي ” ووصفها ب ” المجنونة ” .
حيث كتب ترامب في تغريدته : ” صرحت نانسي بيلوسي للتو بأنه من الخطر السماح للناخبين بتحديد مصير ترامب ” .
وتابع : ” بعبارة أخرى فهي تعتقد أنني سأفوز ولا تريد أن تترك الفرصة للسماح للناخبين باتخاذ القرار ” .
وأضاف : ” فهي تريد تغيير نظام التصويت لدينا .. واو .. إنها مجنونة ” .
Nancy Pelosi just stated that “it is dangerous to let the voters decide Trump’s fate.” @FoxNews In other words, she thinks I’m going to win and doesn’t want to take a chance on letting the voters decide. Like Al Green, she wants to change our voting system. Wow, she’s CRAZY!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2019
وجاءت تغريدة دونالد ترامب على إثر التصريحات التي أدلت بها نانسي بيلوسي في الحوار التي أجرته مع قناة ” سي بي إس ” الأمريكية والتي دعت من خلاله الرئيس ترامب إلى الإدلاء شخصيا بإفاداته في مجلس النواب في إطار تحقيق العزل الذي أطلقه بحقه الديمقراطيون في المجلس .
وأشارت إلى أن جميع الفرص متوافرة لديه لطرح قضيته .. كما جددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي مقارنتها بين ترامب والرئيس الجمهوري السابق ريتشارد نيكسون .
قائلة إن نيكسون الذي لاحقته فضيحة التنصت على مقر الحزب الديمقراطي وما تلاها من تستر اهتم على الأقل ببلده إذ أنه فضل ترك السلطة قبل مساءلته في الكونجرس وقالت : ” ما فعله ترامب كان أسوأ كثيرا حتى مما فعله ريتشارد نيكسون ” .
President Trump is in over his head. Now, he is abusing his power and lashing out. That is why we must #DefendOurDemocracy. pic.twitter.com/4p9g0xBKd9
— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) November 17, 2019