دونالد ترامب يصف رئيسة مجلس النواب ب ” المجنونة “

خرج الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” اليوم الثلاثاء بتغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” يسخر فيها من رئيسة مجلس النواب الأمريكي ” نانسي بيلوسي ” ووصفها ب ” المجنونة ” .

حيث كتب ترامب في تغريدته : ” صرحت نانسي بيلوسي للتو بأنه من الخطر السماح للناخبين بتحديد مصير ترامب ” .

وتابع : ” بعبارة أخرى فهي تعتقد أنني سأفوز ولا تريد أن تترك الفرصة للسماح للناخبين باتخاذ القرار ” .

وأضاف : ” فهي تريد تغيير نظام التصويت لدينا .. واو .. إنها مجنونة ” .

Nancy Pelosi just stated that “it is dangerous to let the voters decide Trump’s fate.” @FoxNews In other words, she thinks I’m going to win and doesn’t want to take a chance on letting the voters decide. Like Al Green, she wants to change our voting system. Wow, she’s CRAZY!

