خرجت رئيسة مجلس النواب الأمريكي ” نانسي بيلوسي ” بتصريحات لها في لقائها ببرنامج ” 60 دقيقة ” شنت من خلالها هجوما على الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته ” دونالد ترامب ” مؤكدة على مساعيها من أجل عزله لمنع ترشحه إلى الرئاسة مستقبلا .

حيث أشارت نانسي بيلوسي إلى أنه إذا لم يستخدم نائب الرئيس الأمريكي ” مايك بنس ” المادة 25 لعزل ترامب فإنها ستواصل سعيها ومعها نواب ديموقراطيين لعزله خاصة بعد أحداث الكونجرس الأخيرة .

وأضافت بيلوسي متحدثة عن مخاوفها من استغلال دونالد ترامب أيامه الأخيرة في العفو عن الغوغائيين الذين اقتحموا مبنى الكابيتال ووصفته بالرئيس المختل والخطير جدا .

وأكدت على أن استخدام ” بنس ” للمادة 25 سيخرج ترامب من البيت الأبيض لكن إجراءات الكونجرس لعزله قد تستغرق شهورا حتى بعد انتهاء فترته الرئاسية .