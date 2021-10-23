قرر الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” اليوم السبت خلال زيارة لوسط تركيا طرد 10 سفراء من تركيا وذلك على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن الناشط والمعارض التركي رجل الأعمال ” عثمان كافالا ” .

فقال : ” فوضت الأمر لوزير خارجيتنا ستتعامل على الفور مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة كأشخاص غير مرغوب بهم ” .

وتابع أردوغان : ” سيعرفون ويفهمون تركيا .. في اليوم الذي لا يعرفون أو يفهمون فيه تركيا سيغادرونها ” .

وكانت وزارة الخارجية التركية قد استدعت سفراء عشر دول على إثر بيان مشترك طالبت فيه هذه الدول بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا .

وشمل البيان كلًا من كندا والدنمارك وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا .

يذكر أن عثمان كافالا وراء القضبان منذ عام 2017 ويواجه عددا من التهم على خلفية احتجاجات جيزي عام 2013 ومحاولة الانقلاب عام 2016 والتجسس السياسي .. ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة إذا ما أدين بالتّهم الموجّهة إليه التي لطالما نفاها .