نقلت وكالة أنباء ” فارس نيوز ” تصريحات وزير الدفاع الإيراني العميد ” أمير حاتمي ” اليوم الأحد في مهرجان للقوات المسلحة الإيرانية في تعليقه على التهديدات الإسرائيلية ضد إيران .

حيث أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي ” بنيامين نتنياهو ” تهديدات ضد إيران مؤخرا وحمّل طهران مسئولية إنفجار سفينة إسرائيلية في خليج عُمان أواخر شهر فبراير الماضي .

فقال : ” من الواضح أن هذا عمل إيراني فإيران هي العدو الأكبر لإسرائيل وسنضربها في كل أنحاء المنطقة ” .

وحملت تصريحات وزير الدفاع الإيراني رسالة تهديد لإسرائيل جاء فيها : ” تل أبيب وحيفا ستدمران وسنسويهما بالأرض في حال أمر المرشد الأعلى علي خامنئي القائد العام للقوات المسلحة بذلك ” .

وتابع أن هذا هو مخطط القيادة العليا للقوات المسلحة وسيتم تنفيذه بإشارة من خامنئي .. وأكد على أن القوة هي السبيل الوحيد للبقاء مستقلاً وعزيزا .

وأضاف أمير حاتمي : ” النظام الصهيوني ليس عدونا الرئيس فهذا النظام ليس بالمستوى القادر على مواجهة إيران ” .