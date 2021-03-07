نقلت وكالة أنباء ” فارس نيوز ” تصريحات وزير الدفاع الإيراني العميد ” أمير حاتمي ” اليوم الأحد في مهرجان للقوات المسلحة الإيرانية في تعليقه على التهديدات الإسرائيلية ضد إيران .
حيث أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي ” بنيامين نتنياهو ” تهديدات ضد إيران مؤخرا وحمّل طهران مسئولية إنفجار سفينة إسرائيلية في خليج عُمان أواخر شهر فبراير الماضي .
فقال : ” من الواضح أن هذا عمل إيراني فإيران هي العدو الأكبر لإسرائيل وسنضربها في كل أنحاء المنطقة ” .
وحملت تصريحات وزير الدفاع الإيراني رسالة تهديد لإسرائيل جاء فيها : ” تل أبيب وحيفا ستدمران وسنسويهما بالأرض في حال أمر المرشد الأعلى علي خامنئي القائد العام للقوات المسلحة بذلك ” .
وتابع أن هذا هو مخطط القيادة العليا للقوات المسلحة وسيتم تنفيذه بإشارة من خامنئي .. وأكد على أن القوة هي السبيل الوحيد للبقاء مستقلاً وعزيزا .
وأضاف أمير حاتمي : ” النظام الصهيوني ليس عدونا الرئيس فهذا النظام ليس بالمستوى القادر على مواجهة إيران ” .
استهدوا بالرحمن يا جماعة ههههههههههههههه والولايا الحلوات وين يروحوا ؟؟ يروحوا تحت الأنقاض ؟؟ يا بعد عمري عليهم ويكون أديم الارض من تلك السيقان والأفخاذِ ؟؟ كما قال المعري ، الذي صرخ وقال خفف الوطء فان الحلوات قطعن قلوب العبادِ ( هكذا هي القصيدة الأصلية لكن زورت لاحقا ) ههههههههههههههههه مصيركم الدود فلا تمشون باختيالِ وحنوا على من اصابه السهادِ هههههههههههههههههه
انا اقترح استخدام نظرية المعلم عبدو كفتة لحل الأشكال ههههههههههههههه فالنوكاح هو أقوى سلاح ، حتى اليهود في كتبهم يتكلمون عن أسوار تسقط بكلمات لا اكثر !! فعلى شنو الصواريخ ؟؟ احنا ناقصين ؟؟ والكل تتشيع او توطي له، اذا ليس اليوم فغدا هههههههههههههههه
ماذا تقول أنت؟