كشف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، أن 25 مليون إيراني أصيبوا بفيروس كورونا المستجد حتى الان.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، أكد فيه أنه تلقى تقريرا من وزارة الصحة يتضمن تقديرات بإصابة 25 مليون إيراني بفيروس كورونا، بحسب وكالة فارس للأنباء.

وأضاف، أن 14 ألف إيراني فقدوا حياتهم بسبب الفيروس، وأنه تم نقل أكثر من 200 ألف إلى المستشفيات خلال 150 يوما.

وحذر من أن هذا العدد قد يتضاعف خلال الفترة المقبلة، و”علينا أن نكون مستعدين للأسوأ في المشافي”.

وأعرب الرئيس الإيراني، عن قلقه، من إمكانية إصابة ما بين 30 و35 مليون شخص آخرين.

وذكر أن 500 من بين كل ألف مصاب بالعدوى في البلاد لا تظهر لديهم أعراض المرض، مشيرا إلى أن إيران تشهد موجة ثانية من الفيروس منذ أواخر حزيران/ يونيو.

يشار إلى أنه وفقا للبيانات الرسمية، سجلت حتى الآن إيران نحو 270 ألف إصابة بالوباء، و13 ألفا و791 حالة وفاة.