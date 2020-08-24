صرح ” تشانغ سونغ مين ” المساعد السابق لرئيس كوريا الجنوبية الراحل ” كيم داي جونغ ” بأن زعيم كوريا الشمالية ” كيم جونغ أون ” قد دخل في غيبوبة .

وذلك بالتزامن مع أنباء أفادت بمنح كيم جونغ أون صلاحيات لشقيقته يون جونغ البالغة من العمر 33 عاما والملقبة بـ ” المرأة الحديدية ” .

وأضاف تشانغ سونغ مين بأن زعيم كوريا الشمالية في حالة غيبوبة لكن حياته لم تنتهي بعد .. وأن تلك المعلومات حصل عليها من مصدر في الصين .

وتابع : ” لم يتم تشكيل هيكل كامل للخلافة لذلك تم تمرير السلطة إلى شقيقته كيم يو جونغ حيث لا يمكن الحفاظ على الفراغ لفترة طويلة ” .

كما ادعى أن جميع صور كيم التي نشرتها كوريا الشمالية خلال الأشهر الأخيرة كانت مزيفة .

وقال تشانغ أيضا في منشور له عبر مواقع التواصل الإجتماعي بإنه لم يعهد أي زعيم كوري شمالي مرر سلطته إلى شخص آخر إلا إذا كان مريضا جدا بحيث لا يستطيع الحكم أو تمت إزاحته من خلال انقلاب .

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ذكرت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية أن كيم سينقل السلطة تدريجيا إلى شقيقته لتخفيف التوتر على الرغم من صغر سنه حيث يبلغ من العمر 36 عاما .

يذكر أن الرئيس كيم جونغ أون نادرا ما ظهر في العلن هذا العام مع شائعات كانت قد انتشرت في شهر إبريل الماضي مفادها أن حالته الصحية حرجة بعد إجرائه لعملية فاشلة في القلب .