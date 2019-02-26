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سارة الودعاني تنشر اول صورة لوجه طفلها سعد

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سارة الودعاني وطفلها سعد

سارة الودعاني وطفلها سعد

فاجأت خبيرة التجميل السعودية ونجمة مواقع التوصال، سارة الودعاني، جمهورها بعدما نشرت صورة طفلها سعد عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي .

وعلقت سارة الودعاني على الصورة: ” سعد وعمره ساعه بسم الله عليك تحفظك وترعاك حبيب ماما”.

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سعد وعمره ساعه 😢❤️ بسم الله عليك تحفظك وترعاك حبيب ماما ❤️ @sw_ws8

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وتفاعل جمهور النجمة السعودية عبر صفحتها الذي يقترب من المليوني متابع مع الصورة متمنيين له دوام الصحة والعافية، والتألق في مستقبله.

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