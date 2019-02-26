سارة الودعاني تنشر اول صورة لوجه طفلها سعد

فاجأت خبيرة التجميل السعودية ونجمة مواقع التوصال، سارة الودعاني، جمهورها بعدما نشرت صورة طفلها سعد عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي .

وعلقت سارة الودعاني على الصورة: ” سعد وعمره ساعه بسم الله عليك تحفظك وترعاك حبيب ماما”.

وتفاعل جمهور النجمة السعودية عبر صفحتها الذي يقترب من المليوني متابع مع الصورة متمنيين له دوام الصحة والعافية، والتألق في مستقبله.