سما المصري بـ “الهوت شورت” على استاد مباراة مصر وجنوب افريقيا

حرصت الفنانة المثيرة للجدل سما المصري على حضور مباراة مصر وجنوب افريقيا التي تقام اليوم السبت فى إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة الأمم الأفريقية.

وتشرت سما المصري مجموعة صور لها من استاد القاهرة وذلك عبر حسابها على انستغرام.

واطلت سما المصري بإطلالة صيفية خفيفة اذ ارتدت “هوت شورت” مع تيشرت حمراء قصيرة.

وعلقت سما المصري على الصور قائلة: “واخيرا وصلت الاستاد وادي حركه مو صلاح….والناس اللي كانت زعلانه المره اللي فاتت من لبسي عشان كان مفتوح من فوق ولا تزعلوا اديني عملت ذي مااستاذ هاني رمزي قال قفلت المنور وفتحت البدرون ولبست هوت شورت وكمان قطعت التيشرت لاني ماكنتش لاقيه تذكره بس ولاد حلال جابولي دعوه وكله تماام…يارب باه مصر تكسب المره دي كمان جنوب افريقيا علي وشي..”.