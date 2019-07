سما المصري بـ “الهوت شورت” على استاد مباراة مصر وجنوب افريقيا

View this post on Instagram

واخيرا وصلت الاستاد وادي حركه مو صلاح….والناس اللي كانت زعلانه المره اللي فاتت من لبسي عشان كان مفتوح من فوق ولا تزعلوا اديني عملت ذي مااستاذ هاني رمزي قال قفلت المنور وفتحت البدرون ولبست هوت شورت وكمان قطعت التيشرت لاني ماكنتش لاقيه تذكره بس ولاد حلال جابولي دعوه وكله تماام…يارب باه مصر تكسب المره دي كمان جنوب افريقيا علي وشي…⁦💪🏼⁩⁦💪🏼⁩⁦💪🏼⁩