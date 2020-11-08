تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو سابق للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، حول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال فيه إن الأخير “سيدفع ثمنا باهظا على ما فعله”.

مقطع الفيديو المتداول نشره بايدن على صفحته الرسمية بتويتر بتاريخ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وقال فيه: “أمضيت آلا وآلاف الساعات في غرفة العمليات وأمضيت ساعات عديدة عل الأرض في تلك المناطق في سوريا وفي العراق، وتعرف ماذا؟ قادتنا كلهم سابقون وحاليون خجلون مما يحصل هنا..”.

Unlike President Trump, I know what it takes to negotiate with Erdoğan. And if I were president, I would make him pay a heavy price for what he has done. pic.twitter.com/vv4P1q7B5S — Joe Biden (@JoeBiden) October 16, 2019

وتابع قائلا في مقطع الفيديو ذاته: “تركيا هي المشكلة الحقيقة هنا وسيكون لي حوار مغلق حقيقي مع أردوغان وتعريفه بأن سيدفع ثمنا باهظا على ما فعله، الآن ادفع هذا الثمن..”

وكان نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، قد قال في تصريحات سابقة، الجمعة، إن بلاده ليس لديها مخاوف من احتمالية انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسًا لأمريكا، بينما وصف تصريحاته السابقة تجاه أنقرة بـ”المؤسفة”.