قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي في مؤتمر صحفي إنه عندما يتلقى الصهاينة ردا قويا وقاصما سيعلمون أنهم مخطئون. و”سيرون متى وأين وكيف سيتلقون الرد”.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن الكيان الصهيوني اغتال رجلا مجاهدا كان يطالب بحقوق شعبه، وسيتلقى الكيان ردا قاصما.

وقال إن العدو ظن مخطئاً أن اغتيالاته للعلماء النوويين سيحول بيننا وبين الحصول على القوة النووية، مبينا أن كل أدوات التعذيب وكل الأسلحة المحرمة تصدر من الولايات المتحدة و”إسرائيل” واليوم يزعمون أن إيران لا يحق لها أن تملك قدرةً نووية.

وبين عملية الوعد الصادق كانت عملية استثنائية ومهمة في قلب كيان يدعي القوة.-(وكالات)