شاهد .. تحطم طائرة هليكوبتر على سطح مبنى في نيويورك

شهدت مدينة مانهاتن الأمريكية حادثا أصاب المواطنين بحالة من الخوف والفزع الشديدين وذكرهم بأحداث 11 سبتمبر 2011 بسبب إرتطام مروحية بمبنى في مانهاتن بنيويورك .

وتحطمت الطائرة الهليكوبتر على سطح المبنى بسبب الهبوط الإضطراري الذي قام به الطيار الذي لقى حتفه .

وذكر مسئولو الشرطة بنيويورك أن سبب الهبوط الإضطراري هو الطقس السئ والعواصف الشديدة والسحب الكثيفة التي جعلت الرؤية بالنسبة لقائد الطائرة سيئة للغاية وكان يوما ممطرا فكل مطارات الولاية كانت مغلقة .

وتسبب الحادث في نشوب حريق هائل على سطح المبنى وتمكنت قوات الإطفاء التي انتقلت إلى موقع الحادث على الفور من السيطرة على الحريق .. كما هرب مئات المواطنين من الساكنين بالمباني المجاورة بسبب الصوت الشديد الذي أحدثه الارتطام .

وصرح حاكم نيويورك ” أندرو كومو ” للصحفيين إن الذين كانوا في المبنى وقت الحادث شعروا أن المبنى يهتز .. وأضاف : ” إذا كنت مواطن في نيويورك ولديك اضطراب ما بعد الصدمة من 11 سيتمبر فبمجرد أن تسمع طائرة تصطدم بمبنى أعتقد أن ذهنك يذهب إلى ما حدث ” .

وأشار أيضا إلى أن الحادث لا صلة له بالإرهاب .

ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتابع الحادث وتطوراته بشكل مستمر .

وشهدت مدينة مانهاتن في السنوات الأخيرة العديد من حوادث اصطدام الطائرات الصغيرة بناطحات السحاب في المنطقة .