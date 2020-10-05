وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منذ قليل، إلى البيت الأبيض بعد خروجه من مستشفى وولتر ريد العسكري، حيث سيواصل علاجه بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وخرج ترامب من بوابة المستشفى العسكري في بيتيسدا بضاحية واشنطن العاصمة، واضعاً كمامة ومرتدياً بزة رسمية بربطة عنق مقلّمة، وسار بضع خطوات رافعاً إبهامه علامة على النصر ثم استقلّ سيارة سوداء أقلّته إلى طوافة “مارين وان” الرئاسية التي ما لبثت أن أقلعت به متّجهة إلى البيت الأبيض.

وفور وصوله الى البيت الابيض قام ترامب بنزع كمامته ووضعها بجيبته ثم رفع ابهامه عاليا.