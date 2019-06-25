شاهد.. خطة كوشنير لتحويل غزة إلى “مدينة الأحلام”

نطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة البحرينية المنامة ورشة عمل برعاية الولايات المتحدة بشأن التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، ضمن مبادرة أميركية أوسع لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، في ظل غياب الجانب الفلسطيني.

وقد عرض جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأمريكي وصهره في المؤتمر ما قال إنه خطة لتحويل قطاع غزة إلى ”مدينة الأحلام“.

واشتمل المؤتمر عرضًا مرئيًا تضمن مراحل خطة النهوض بقطاع غزة عن طريق ضخ الاستثمارات المليارية وتحويله إلى مدينة قابلة للحياة خلال 10 سنوات على أقل تقدير.

واشتمل العرض المرئي على بعض العبارات المرافقة كنوع من الدعاية للمشروع جاء فيها: ”العالم جاهز لإطلاق العنان.. الازهار في غزة والضفة الغربية والمنطقة خلال 10 سنوات“.

وتابع: ”50 مليار دولار للاستثمار في المنطقة.. البناء أساسي للبنية التحتية.. بناء مجتمع رقمي.. تطوير مدن حديثة.. خلق وظائف وفرص عمل جديدة“.