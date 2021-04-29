وقع العشرات بين قتيل وجريح جراء انهيار مدرج كان قد تجمع فيه عشرات الآلاف من اليهود للاحتفال بعيد “لاغ باعومر” الديني في إسرائيل، في وقت متأخر من ليل الخميس.

ووفقا لفرق الإسعاف، فإن 20 شخصا من المصابين على الأقل “حالتهم حرجة”، إثر انهيار المدرج.

وقال المتحدث باسم نجمة داود الحمراء، زكي هيلر، في بيان مقتضب إن “فرق الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء وسيارات إسعاف تعالج عشرات الجرحى”، بمن فيهم “20 مصاباً حالتهم حرجة”.

وكانت الحادثة قد وقعت في جبل ميرون، الواقع في منطقة الجليل الأعلى.

وأفادت مراسلة “هآرتس”، في تغريدة على تويتر، بأن الحضور كان كثيفا في الجبل، حيث الاحتفال، ما زاد مهمة إخلاء المصابين صعبة.

وقالت المراسلة إن المروحيات توجهت إلى الموقع لإتمام عمليات الإخلاء.